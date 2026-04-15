Епіцентр разом із The LEGO Group облаштували дитячі кімнати у соціальних центрах Києва

Реклама

Ініціатива стала частиною масштабної кампанії Епіцентру з підтримки дітей. А проєкт «LEGO придбай — діткам допомагай!» об’єднав бізнес і покупців навколо важливої мети — створення сучасного простору для навчання та комфортного перебування дітей. Саме завдяки покупцям мережі «Епіцентр», які обирали набори LEGO у грудні 2025 року в магазинах ЕПіК, вдалося створити ці простори. Загальна сума допомоги склала пів мільйона гривень.

«В Україні кожен знає: коли бізнеси об’єднуються, народжуються справжні добрі справи. Саме так ми діємо в Епіцентрі. Разом із The LEGO Group нас поєднує спільне прагнення підтримувати дітей, створювати для них простір турботи, розвитку і радості. І ми раді, що вже не перший рік можемо робити це разом», — зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

У межах проєкту кімнати облаштували всім необхідним для розвитку, творчості та відпочинку дітей різного віку. Простори оснащені меблями, технікою для щоденних потреб, системами зберігання, дитячими книжками, канцелярією та, звісно, наборами LEGO.

Реклама

«Метою ініціативи є створення середовища, де діти можуть гратися, розвиватися та відчувати турботу», — прокоментував Юрій Котилко, менеджер з продажів The LEGO Group (Україна).

Обидва центри надають безоплатну психосоціальну, юридичну допомогу дітям і дорослим, тому створення комфортного дитячого простору тут має особливе значення, адже тут щодня багато відвідувачів.

«Для батьків надзвичайно важливо, щоб їхні діти перебували у безпечному, сучасному середовищі. Такі ініціативи допомагають нам створювати саме такі простори, де завжди дитячий сміх, де кожен може отримати якісні послуги, — підкреслила Галина Скіпальська, виконавча директорка Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» та Директорка представництва HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні.

У компанії наголошують: цей проєкт — приклад того, як навіть звичайна покупка може стати частиною великої доброї справи.

Реклама

«Ми щиро вдячні всім покупцям, які долучилися до ініціативи. Дякуємо нашому надійному та небайдужому партнеру та постачальнику - The LEGO Group - саме разом нам вдалося створити простори, де діти можуть відчувати радість, безпеку і підтримку», — зазначила Олена Соловйова, директорка напрямку «Дитячі товари» мережі «Епіцентр К».

Це вже не перший спільний проєкт компанії та The LEGO Group — раніше в межах співпраці було облаштовано ігрову кімнату в Київській міській дитячій лікарні №1.

Загалом за останні роки Епіцентр спрямував майже 6 млн грн на підтримку дітей вразливих категорій населення. Компанія продовжує об’єднувати навколо себе тисячі українців, які готові підтримувати дітей і разом створювати більше добрих історій.