Фейк про отруєння українських військових: що вигадали в Кремлі

Випадків з отруєнням військовослужбовців продуктами, які передали місцеві жителі за місцем дислокації бригади, не було ні зараз, ні раніше.

Російські Телеграм-канали поширюють інформацію про нібито отруєння військовослужбовців 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, але ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

“Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито отруєння військовослужбовців 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Як доказ рашисти поширюють відповідний рапорт буцімто від імені командира 2 десантно-штурмового батальйону на ім'я командира військової частини”, — йдеться у повідомленні.

Верифікувавши інформацію у служби зв'язків з громадськістю 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України, Центр повідомляє, що поширюване російськими пропагандистами повідомлення не відповідає дійсності.

“Випадків з отруєнням військовослужбовців продуктами, які передали місцеві жителі за місцем дислокації бригади, не було ні зараз, ні раніше. До того ж підпис командира батальйону, який можна побачити в рапорті, також є підробленим, як і сам рапорт загалом. Це підтвердив сам командир батальйону. Просимо не розповсюджувати інформаційні вкиди з боку окупаційних сил”, — зазначили у військовій частині.

У ЦПД закликали довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

Нагадаємо, російські пропагандисти в ефірі визнали, що здійснюють переслідування українськомовних жителів на тимчасово окупованих територіях.

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