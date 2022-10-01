Франція може передати Україні більше десятка САУ Caesar - ЗМІ

Франція може відправити Україні від 6 до 12 самохідних артилерійських установок "Caesar" із п’ятнадцяти, які просив Київ. Відповідна поставка спочатку призначалася Данії.

Про це повідомляє Le Monde.

"До цієї поставки можуть увійти від 6 до 12 гаубиць із п'ятнадцяти, запрошених Україною раніше", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що такий обмін є предметом політичної домовленості між урядами України, Франції та Данії. У Макрона наголошують, що така о перація є безпрецедентною та складною для французької влади.

"Техніка, яку Париж зобов'язується доставити до Києва, спочатку призначалася для Данії, в рамках розміщеного у 2017 році замовлення на 15 одиниць, доповненого ще 4 гарматами у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Копенгаген погодився відмовитися від частини гаубиць на користь України, оскільки вони все ще перебувають у процесі технічної перевірки і поки не відповідають специфікаціям, які спочатку встановила влада Данії. Своєю чергою, Україна погодилася взяти САУ у тому стані, в якому вони є зараз, відремонтувати їх та використати на полі бою.

Нагадаємо, 22 вересня очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Міністри двох країн обговорили можливості для нових постачань самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.

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