ГУР попереджає: Росія готує провокації в українських містах — що відомо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України викрило спробу організації проплачених провокаційних мітингів у найбільших містах країни.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За інформацією розвідки, невідомі особи через анонімні акаунти в месенджері Telegram активно шукають людей, готових за грошову винагороду взяти участь у псевдопротестах. Мета таких акцій - дискредитація військово-політичного керівництва України та спецслужб.

Організатори вимагають від учасників фото- та відеофіксацію з місця подій для створення пропагандистської "картинки". Кінцева мета цих дій - поляризація українського суспільства та створення внутрішньої напруги в країні.

За даними ГУР, такі проплачені акції планують провести в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах України.

Воєнна розвідка звертається до громадян із застереженням не брати участі в таких заходах, які шкодять національній безпеці України. Особливо важливо зберігати пильність в умовах війни, коли ворог намагається використовувати будь-які можливості для дестабілізації ситуації всередині країни.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що у ситуації з залітаннями безпілотниками "Шахед" до Білорусі все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію щодо цієї держави.

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