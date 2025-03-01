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Харківщина опинилася під масованим ударом: ворог атакував місто безпілотниками, є постраждалі

Харківщина опинилася під масованим ударом: ворог атакував місто безпілотниками, є постраждалі

Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів у Харкові 1 березня було евакуйовано 64 людини / Фото: t.me/s/dsns_telegram

У Харкові виникли чотири пожежі.

У ніч проти 1 березня 2025 року російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області.

Про це інформує ДСНС України у повідомленнях у соцмережах. 

Внаслідок атаки пошкоджені:

  • Медзаклад, житлові будинки, торгівельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
  • Будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.
  • Виникло чотири осередки пожеж.

Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина.

За попередніми даними, постраждало 7 осіб.

Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебували люди

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