Ізраїль запропонував організувати навчання для українських медиків

Посол Єврейської держави запропонував організувати навчання для українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаєлем Бродським. Сторони обговорили медичне співробітництво між Україною та Ізраїлем.
Про це Ляшко написав у Facebook.
"На зустрічі обговорили нові напрямки міждержавного медичного співробітництва, зокрема, питання залучення інвестицій в українську систему охорону здоров’я від ізраїльських інвесторів", — зазначив очільник МОЗ.
Бродський своєю чергою запропонував організувати навчання для українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень. Також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.
Нагадаємо, що Ізраїль із жорсткими правилами відкрився для туристів.
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