Ізраїль запропонував організувати навчання для українських медиків

Посол Єврейської держави запропонував організувати навчання для українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаєлем Бродським. Сторони обговорили медичне співробітництво між Україною та Ізраїлем.

Про це Ляшко написав у Facebook.

"На зустрічі обговорили нові напрямки міждержавного медичного співробітництва, зокрема, питання залучення інвестицій в українську систему охорону здоров’я від ізраїльських інвесторів", — зазначив очільник МОЗ.

Бродський своєю чергою запропонував організувати навчання для українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень. Також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.

Нагадаємо, що Ізраїль із жорсткими правилами відкрився для туристів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання