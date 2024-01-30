Кабмін нарешті вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Відповідно до документу, призовний вік змінять з 27 до 25 років; а органи місцевого самоврядування і Нацполіція будуть залучені до заходів мобілізації.
Кабінет міністрів сьогодні, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України:
проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстр. № 10449)", – зазначив Мельничук.
Відповідно до пояснювальної записки, документ передбачатиме:
- удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- зміна призовного віку з 27 до 25 років;
- надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
- залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;
- уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обов’язку;
- уточнення повноважень Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проведення заходів мобілізації та бронювання;
- уточнення обов’язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медичний огляд, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону;
- встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України;
- уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби;
- встановлення, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;
- виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;
- встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача;
- уточнення підстав для звільнення з військової служби;
- встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
- які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
- з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
- з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби;
- уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних;
- уточнення норм, що стосуються проведення випробування під час прийняття на військову службу за контрактом;
- виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
- запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;
- надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;
- надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації
Нагадаємо, 11 січня після значних дискусій у Раді було ухвалено рішення повернути проєкт закону про мобілізацію на доопрацювання. За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, деякі положення законопроєкту про мобілізацію прямо порушували права людини, деякі не були оптимально сформульованими.
Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію.
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