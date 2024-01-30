Кабмін нарешті вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Кабінет міністрів сьогодні, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України:

проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстр. № 10449)", – зазначив Мельничук.

Відповідно до пояснювальної записки, документ передбачатиме:

Нагадаємо, 11 січня після значних дискусій у Раді було ухвалено рішення повернути проєкт закону про мобілізацію на доопрацювання. За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, деякі положення законопроєкту про мобілізацію прямо порушували права людини, деякі не були оптимально сформульованими.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію.

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