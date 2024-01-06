Каналізація топить підвали: в окупованому Маріуполі місцеві б'ють на сполох

Окупанти не звертають уваги на скарги місцевих.

В окупованому Маріуполі окупаційна влада нереагує на скарги місцевих щодо затоплених підвалів.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Відтак жителі будинку на вулиці Блажевича, 67 вже тиждень б’ють тривогу. За їхніми словами, каналізаційні відходи затоплюють підвал. Рівень нечистот може швидко піднятися до насоса і як наслідок - весь будинок залишиться без води.

Аварійні бригади не приїжджають, бо там не вистачає персоналу та техніки.

"Не проводиться у місті й очищення зливових систем. У результаті – на вулицях утворюються справжні "озера". Зокрема, така ситуація утворилася в районі пішохідного переходу на бульварі Шевченка", - вказано у повідомленні.

Тим часом обуренці маріупольці пишуть: "Хочеться запросити адміністрацію міста перейти дорогу, бажано в туфельках на підборах".

Додамо, в Маріуполі після окупації лікарка-офтальмологиня здала російським окупантам 7 воїнів ЗСУ, яких місцеві перевдягнули в цивільний одяг, щоб врятувати. За це зрадницю засудили до довічного позбавлення волі.

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