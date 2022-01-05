Карпати оповило туманом, у високогір'ї сніг та мороз: фото

Карпати оповило туманом, у високогір'ї сніг та мороз: фото

Таким є сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський.

Сьогодні вранці, 5 січня, у Карпатах хмарна погода. У високогір'ї лежить сніг, а стовпчик термометра опустився до 3 градусів морозу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 09:45 05.01.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний 14-16 м/с.

Температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 5 січня, Україну накриють дощі.

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