Карпати оповило туманом, у високогір'ї сніг та мороз: фото

Таким є сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський.
Сьогодні вранці, 5 січня, у Карпатах хмарна погода. У високогір'ї лежить сніг, а стовпчик термометра опустився до 3 градусів морозу.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 09:45 05.01.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний 14-16 м/с.
Температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 5 січня, Україну накриють дощі.
Читайте також: