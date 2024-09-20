Катастрофа F-16 в Україні: названо ймовірну причину — Breaking Defense

Раніше такі випадки не привертали уваги, про ці інциденти заговорили тільки після втрати вартісного винищувача.

Недавня катастрофа американського винищувача F-16 в Україні, в якій загинув український льотчик Олексій Месь, могла бути спричинена осколками збитої російської ракети.

Про це повідомляє видання Breaking Defense.

У виданні нагадали, що катастрофа винищувача сталася під час масованої ракетно-дронової атаки Росії, коли літаки F-16 знищували повітряні цілі разом із системами Patriot та іншими наземними батареями ППО.

Одним із можливих сценаріїв розвитку подій, який обговорюють в українському оборонному відомстві, є те, що F-16 випадково пролетів крізь хмару осколків після успішного перехоплення та знищення однієї з російських ракет.

Ці осколки могли пошкодити двигун та інші частини літака, спричинивши його розпад. Пілот Месь, ймовірно, загинув, не встигнувши катапультуватися.

Водночас у виданні з посиланням на джерела в українському оборонному відомстві зауважили, що це нібито не перший український літак, який розбився з цієї причини.

Ймовірно, Повітряні сили втратили від осколків збитих ракет два МіГ-29 і два літаки СУ. Раніше такі випадки не привертали уваги, про ці інциденти заговорили тільки після втрати вартісного винищувача F-16.

Нагадаємо, українські Повітряні сили втратили винищувач F-16, який розбився в авіакатастрофі в понеділок, 26 серпня. Це сталося під час відбиття масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. У бою загинув пілот Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

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