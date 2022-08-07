Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв привітав військових з Днем Повітряних сил

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військових з Днем Повітряних сил.

Він підкреслив, що саме Повітряні сили – надійний щит від ударів стратегічної і тактичної авіації, корабельних і берегових ракетних комплексів всіх калібрів і класів.

"Шановні бойові побратими! Сердечно вітаю Вас з професійним святом – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України!

Оборона країни – це запорука успіху всіх видів і родів Збройних Сил, а надійним щитом від ударів стратегічної і тактичної авіації, корабельних і берегових ракетних комплексів усіх калібрів і класів – є саме Повітряні Сили.

З початком повномасштабного вторгнення Ваші здібності та вміння стали рятівним куполом як для нашого війська, так і для цивільного населення країни. Першими ударами з повітря ворог намагався за будь-яку ціну знищити нашу протиповітряну оборону, щоб досягти беззаперечного стовідсоткового успіху. Але попри усі ворожі прогнози і переконання про знищення, – ви не лише вистояли, а й зберегли свій потенціал та стратегічні можливості.

Ви знищили сотні ракет, літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, не давши противнику панувати у небі. І ворог почав Вас боятися! У ворога з’явився страх! Страх бути знищеним! Він припинив заходити на нашу територію у зону Вашого ураження. Саме це є перша суттєва і відчутна перемога! Своїми професійними діями та героїчною майстерністю ви довели хто насправді є господарем українського неба. І так буде завжди!

І в цей день, як і завжди, бажаю Вам і Вашим родинам мирного неба, міцного здоров’я, злагоди та благополуччя! Слава Україні! Разом переможемо!", - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, Жданов розповів, як на початку війни вдалося сховати наші літаки.

Читайте також: