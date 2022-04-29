Концерт в метро: у Дніпрі на станції виступатимуть українські зірки

У Дніпрі сьогодні, 29 квітня, на станції метро "Вокзальна" виступатимуть українські зірки: Pianoбой, гурт "Воплі Відоплясова", гумористи-"кварталівці" Олександр Пікалов, Валерій Жидков та комік-пародист Юрій Великий.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
"Мистецьку акцію "Життя переможе" артисти організували, аби підбадьорити військових та мешканців області", - йдеться у повідомленні.
Початок – о 18:00. Вхід вільний.
Нагадаємо, гурт "Океан Ельзи" на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком відіграв справжній концерт просто на станції метро "Золоті Ворота" У Києві.
Читайте також: