Концерт в метро: у Дніпрі на станції виступатимуть українські зірки

Концерт в метро: у Дніпрі на станції виступатимуть українські зірки

У Дніпрі сьогодні, 29 квітня, на станції метро "Вокзальна" виступатимуть українські зірки: Pianoбой, гурт "Воплі Відоплясова", гумористи-"кварталівці" Олександр Пікалов, Валерій Жидков та комік-пародист Юрій Великий.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Мистецьку акцію "Життя переможе" артисти організували, аби підбадьорити військових та мешканців області", - йдеться у повідомленні.

Початок – о 18:00. Вхід вільний.

Нагадаємо, гурт "Океан Ельзи" на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком відіграв справжній концерт просто на станції метро "Золоті Ворота" У Києві.

Фото: Дніпро ОДА

Трансляція концерту гурту "Океан Ельзи" зібрала понад 8 млн гривень

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