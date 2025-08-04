Корупція під час закупівлі дронів та РЕБ: стало відомо, кого викрили

НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на хабарі під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби низку чиновників та депутатів.

Про деталі повідомили у НАБУ.

Зокрема, НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми підд час закупівлі БпЛА та РЕБ.

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Серед підозрюваних:

колишній очільник Луганської обласної державної адміністрації — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України

народний депутат України — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України

очільник міської військової адміністрації — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України

командир військової частини Національної гвардії України — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України

фактичний бенефіціарний власник підприємства — виробника БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України

директорка підприємства-виробника БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України

Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30 відсотків від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

«За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ», — додали у відомстві.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про викриття корупційної схеми під час закупівлі дронів та РЕБ.

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Як пише «Українська правда», серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, — очільник Мукачівської РДА й колишній керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай та очільник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Президент України Володимир Зеленський звільнив їх обох з відповідних посад.