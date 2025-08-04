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Корупція під час закупівлі дронів та РЕБ: стало відомо, кого викрили
Серед викритих на хабарі — чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на хабарі під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби низку чиновників та депутатів.
Про деталі повідомили у НАБУ.
Зокрема, НАБУ і САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми підд час закупівлі БпЛА та РЕБ.
Серед підозрюваних:
колишній очільник Луганської обласної державної адміністрації — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України
народний депутат України — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України
очільник міської військової адміністрації — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України
командир військової частини Національної гвардії України — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України
фактичний бенефіціарний власник підприємства — виробника БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України
директорка підприємства-виробника БпЛА — ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України
Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30 відсотків від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
«За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ», — додали у відомстві.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про викриття корупційної схеми під час закупівлі дронів та РЕБ.
Як пише «Українська правда», серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, — очільник Мукачівської РДА й колишній керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай та очільник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
Президент України Володимир Зеленський звільнив їх обох з відповідних посад.