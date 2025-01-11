Кулеба заявив, що відмовив свого 18-річного сина йти на фронт

Також Кулеба прокоментував можливе зниження мобілізаційного віку.
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ледве вмовив свого 18-річного сина не йти воювати, а продовжувати навчання.
Про це ексголова МЗС сказав в інтерв'ю ВВС, передають Новини.LIVE.
"Він ходить на військові курси і я ледве вмовив його продовжити навчання в університеті на даний момент. Я буду поважати його вибір. Це не те, чого варто прагнути, але якщо настав ваш час, ви маєте прийняти цей виклик із гідністю", – каже колишній міністр.
Кулеба прокоментував можливе зниження мобілізаційного віку та висловив думку, що це навряд буде до 18 років.
"Навряд чи це буде настільки драматичним. Я маю на увазі, що не бачу причин, чому мобілізаційний вік має впасти одразу до 18 років", – каже ексміністр.
На його думку, більш ймовірним є часткове зниження вікового порогу – на 1-2 роки.
"Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва і до парламенту. І що найбільш важливо – до народу України. Тому що це буде надзвичайно болючим рішенням яке не буде вітатися жодною частиною українського суспільства", – сказав дипломат.
Раніше Дмитро Кулеба розповідав, де зараз його 18-річний син і 13-річна донька та чим вони займаються.
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