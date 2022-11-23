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"Лідери Кремля, стережіться": президент ПАРЄ попередив РФ про наслідки атаки по Україні

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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"Лідери Кремля, стережіться": президент ПАРЄ попередив РФ про наслідки атаки по Україні

Фото: Associated Press

Росія продовжує порушувати міжнародне право, наголошують в ПАРЄ.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс відреагував на російський масований обстріл України і попередив владу РФ про покарання за ці атаки.

"Сьогоднішніми ракетними ударами по цивільній інфраструктурі (включно з пологовим відділенням у Вільнянську та поліклінікою в Куп’янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Керівники в Кремлі, стережіться – ці злочини не залишаться безкарними", - написав очільник ПАРЄ у своєму Twitter.

Ракетний обстріл України 23 листопада

Сьогодні, 23 листопада, російські військові вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по нашій державі 70 ракет та 5 ударних безпілотників. 51 ракету вдалось збити. 

Під час влучання ракети у Вишгородському районі Київської області загинули 4 людей, ще 35 - поранено. 

Також у ніч проти 23 листопада обстріляли пологовий будинок Вільнянської лікарні у Запорізькій області. В результаті чого загинуло немовля, якому було тільки два дні,  в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

Окупанти обстріляли вранці і Куп’янськ на Харківщині. Під удар потрапили 9-поверховий житловий будинок та поліклініка. Також є руйнування школи. Внаслідок атаки загинули двоє перехожих.

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Дата публікації
Перегляди
1367
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