"Лідери Кремля, стережіться": президент ПАРЄ попередив РФ про наслідки атаки по Україні

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс відреагував на російський масований обстріл України і попередив владу РФ про покарання за ці атаки.

"Сьогоднішніми ракетними ударами по цивільній інфраструктурі (включно з пологовим відділенням у Вільнянську та поліклінікою в Куп’янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Керівники в Кремлі, стережіться – ці злочини не залишаться безкарними", - написав очільник ПАРЄ у своєму Twitter.

Ракетний обстріл України 23 листопада

Сьогодні, 23 листопада, російські військові вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по нашій державі 70 ракет та 5 ударних безпілотників. 51 ракету вдалось збити.

Під час влучання ракети у Вишгородському районі Київської області загинули 4 людей, ще 35 - поранено.

Також у ніч проти 23 листопада обстріляли пологовий будинок Вільнянської лікарні у Запорізькій області. В результаті чого загинуло немовля, якому було тільки два дні, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

Окупанти обстріляли вранці і Куп’янськ на Харківщині. Під удар потрапили 9-поверховий житловий будинок та поліклініка. Також є руйнування школи. Внаслідок атаки загинули двоє перехожих.

Читайте також: