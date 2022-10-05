"Меру" окупованого Сєвєродонецька повідомили про підозру у колабораціонізмі

Луганська облпрокуратура оголосила про підозру у колабораціонізмі псевдомеру тимчасово окупованого Сєвєродонецька.

Псевдомеру окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Зазначається, що на початку липня 2022 року мешканця міста Брянка було призначено окупаційною адміністрацією РФ на псевдопосаду "в.о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька ЛНР".

У відомстві наголошують, що у захопленому місті "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", розповсюджуючи проросійські наративи.

"Підозрюваний виконує вказівки голови псевдореспубліки і легалізує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", поширюючи пророросійські наративи", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що цей громадянин почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року: до повномасштабного російського вторгнення в Україну він був головою адміністрації міста Брянки ЛНР. За цим фактом до суду направлено обвинувальний акт.

Нагадаємо, що народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру в державній зраді.