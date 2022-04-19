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Мешканець Коломиї викрав з авто переселенця 75 тис. грн

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Мешканець Коломиї викрав з авто переселенця 75 тис. грн

Associated Press

Поліція Івано-Франківська затримала 35-річного мешканця Коломиї, який який викрав з авто переселенця 75 тисяч гривень.

До правоохоронців звернувся переселениць з Луганської області. Чоловік повідомив, що з його автомобіля невідомі викрали гроші: 2100 доларів   та 15 000 гривень. 

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківська.

З'ясувалося, що зловмисник за допомогою спеціального сканера відсканував дверцята автомобля, а потім викрав із салону гроші. Під час обшуку транспортного засобу у підозрюваного вилучили частину  коштів потерпілого, предмет для сканування транспортних засобів та інші речові докази. 

Зловмиснику слідчі вже повідомили про підозру.  Крім того, переверіють можливих спільників затриманого. 

Як повідомлялося, Івано-Франківський міський суд визнав винним мешканця Калуша в участі у терористичній організації "ДНР" та сприянні її діяльності. Калушанина заочно засудили до 15 років тюрми. Зазначається, що чоловік прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області у серпні 2014 року. У місті Горлівка приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР". 

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