Житель Коломыи украл из авто переселенца 75 тыс. грн

Полиция Ивано-Франковска задержала 35-летнего жителя Коломыи, который украл из авто переселенца 75 тысяч гривен.

К стражам порядка обратился переселениц из Луганской области. Мужчина сообщил, что из его автомобиля неизвестные украли деньги: 2100 долларов и 15 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковска.

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Выяснилось, что злоумышленник с помощью специального сканера отсканировал дверцу автомобиля, а затем похитил из салона деньги. В ходе обыска транспортного средства у подозреваемого изъяли часть средств потерпевшего, предмет для сканирования транспортных средств и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику следователи уже сообщили о подозрении. Кроме того, проверят возможных подельников задержанного.

Как сообщалось, Ивано-Франковский городской суд признал виновным жителя Калуша в участии в террористической организации ДНР и содействии ее деятельности. Калушанина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в августе 2014 года. В городе Горловка присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой ДНР.

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