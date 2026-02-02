Реклама

Перед мітингом під ОВА велика колонна авто з ветеранами під'їхала до будівлі обласного управління поліції, де ветерани також озвучили свої вимоги, повідомляє Oboz.ua.

Учасники мітингу вимагають від міністра МВС Ігоря Клименка та голови Національної поліції Івана Вигівського повернення тіла загиблого Русінова родині для гідного прощання та звільнення керівника Нацполіції у Черкаській області Олега Гудими.

«Вимоги в нас по Русінову такі: видати тіло, бо тіло ж не видають, придати його землі, попрощатися з ним, провести його як героя – він у 2014 році воював, у 2022 знову пішов, зараз його два сини захищають нашу неньку. Друге – з'ясувати, хто замовив і хто віддавав накази, і третє — притягнути очільника обласного МВС Гудиму до відповідальності», – наголосив ветеран Олег Слободяник зі Шполи.

Реклама

Співорганізатор заходу Сергій Коваль зазначив, що на акцію в Черкаси зʼїхались люди майже з усієї країни, щоб спільно вимагати об’єктивного розслідування подій.

«Найперші наші вимоги – звернути увагу на ветеранів, друге — відповідальність для виконавців, і щоб зняли обласного начальника поліції. Людина керувала цим, обласний очільник знав, що відбувається. Він знав, що може бути, і послав туди поліцейських, їх розстріляли, загинув наш побратим, теж розстріляний, і це болить», – сказав Сергій Коваль.

Інший учасник акції, ветеран Андрій Зозуля, розповів, що 27 січня він був біля будинку Сергія Русінова та хотів допомогти. З його слів, ветерани хотіли все залагодити без штурму. Він не виправдовує дій Русінова, але вважає, що ситуацію можна було вирішити без стрілянини.

Нагадаємо, уранці 27 січня в Черкаській області під час затримання чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Внаслідок стрілянини загинуло четверо правоохоронців, п’ятий отримав поранення. Після цього спецпризначенці поліції ліквідували стрільця.

Реклама

Вогонь по правоохоронцях відкрив місцевий мешканець – колишній військовослужбовець Сергій Русінов. Його застрелили.