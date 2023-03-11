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Між Варшавою та Львовом запустять прямі потяги: що відомо

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Між Варшавою та Львовом запустять прямі потяги: що відомо

Фото: Associated Press

До кінця року Україна хоче побудувати першу європейську залізничну колію, яка з'єднає Варшаву та Львів. Наступні ділянки будуватимуть вже у напрямку Києва.

Україна збирається до кінця 2023-го збудувати європейські залізничні колії до кордону. Це дозволить з'єднати Варшаву та Львів прямими поїздами.

Про це повідомляє RP.PL.

Зазначається, що першу ділянку вже почали будувати. Лінії проходитимуть від українського міста Рава-Руська до польського села Хребенне.

"Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по наявній широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава – Львів, без пересадок і змін шасі", – розповів Володимир Шемаєв, директор офісу міжнародних проєктів "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" сподівається, що такі зміни дозволять розвантажити дороги та збільшити кількість поїздок потягами.

У планах також побудувати нові шляхи з Кракова до Львова через польське село Медики та від Дорогуська через Ягодин до Ковеля. Хоча таким чином стандартна залізниця вийде лише на кілька десятків кілометрів вглиб України, вона з’єднає європейську залізничну систему з важливими залізничними вузлами та пунктами перевалки вантажів.

"Ці ділянки для нас є найбільш актуальними, і ми не будемо зволікати з їх будівництвом. Ми завершуємо переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо коштів для цих інвестицій", - розповів Шемаєв.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розпочинає масштабну трирічну програму "Залізна українізація", яка має на меті повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Нарешті кілометри рахують не від Москви: " Укрзалізниця" запустила "Залізну українізацію"

Нарешті кілометри рахують не від Москви: " Укрзалізниця" запустила "Залізну українізацію"

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Дата публікації
Перегляди
3087
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