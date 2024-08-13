Мобілізаційний вік в Україні: нардеп пояснив, яким він має бути

На думку нардепа Романа Костенка, треба, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання.

В Україні нині є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова.

Про це заявив нардеп, полковник СБУ Роман Костенко в інтерв'ю УП.

На думку нардепа, в Україні має бути призовний вік від 20 років до 50, щоб люди могли виконувати бойові завдання. А чоловіки старші 50 років можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не у бойові підрозділи.

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"Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", – додав Костенко.

Нагадаємо, що у травні президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років.

Раніше ексомбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати.

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