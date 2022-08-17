На 350 млн грн: в Україні суд арештував майно підприємства, що належить росіянину

Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Загальна сума арештованого – понад 350 млн грн.

Бенефіціарним, тобто кінцевим, власником цього підприємства є громадянин Росії.

Про це Офіс генпрокурора повідомив 17 серпня.

За даними слідства, працюючи на території України, це підприємство упродовж 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн грн.

За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати майна.

У межах розслідування суд арештував нерухомість і корпоративні права підприємства. Зараз вирішується питання про передавання арештованого майна в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області було заарештовано активи російських компаній на понад 200 млн грн.

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