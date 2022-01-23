На Буковині стріляли у прикордонника: 22-річний хлопець у важкому стані

На Буковині стріляли у прикордонника: 22-річний хлопець у важкому стані

Військовий перебуває при свідомості, однак стан його здоров’я важкий.

У Чернівецькій області у ніч на 23 січня 22-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Про це інформує УНІАН з посиланням на речника Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

"Постраждалий прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. Складом сусіднього прикордонного наряду було надано первинну медичну допомогу. Згодом прикордонника було шпиталізовано до Путильської лікарні", – сказав речник.

За його словами, військовий перебуває при свідомості, однак стан його здоров’я важкий. Наразі невідомо, що стало причиною поранення.

Нагадаємо, що у вересні 2021-го на Буковині знайшли мертвим 24-річного прикордонника. Сім'я військового вважає, що його навмисно вбили.

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