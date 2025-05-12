На Чернігівщині чоловік жорстоко вбив жінку через гроші

Зловмисника затримано / © Freepik

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Правоохоронці затримали 41-річного жителя Дмитрівської громади на Чернігівщині, якого підозрюють у вбивстві своєї 78-річної односелиці.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як з’ясували правоохоронці, підозрюваний раніше періодично позичав гроші у потерпілої, однак ніколи не повертав борги. Тож при черговому подібному зверненні пенсіонерка відмовила чоловікові.

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«Відмова позичити гроші розлютила чоловіка. Він вхопив кухонного ножа та завдав жінці понад 20 ударів по всьому тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

Слідчий поліції повідомив чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, яку сплутав зі своєю дружиною.