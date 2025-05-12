ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

На Чернігівщині чоловік жорстоко вбив жінку через гроші

Зловмисник зарізав жінку, коли та відмовилася позичити йому гроші.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Freepik

Правоохоронці затримали 41-річного жителя Дмитрівської громади на Чернігівщині, якого підозрюють у вбивстві своєї 78-річної односелиці.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як з’ясували правоохоронці, підозрюваний раніше періодично позичав гроші у потерпілої, однак ніколи не повертав борги. Тож при черговому подібному зверненні пенсіонерка відмовила чоловікові.

«Відмова позичити гроші розлютила чоловіка. Він вхопив кухонного ножа та завдав жінці понад 20 ударів по всьому тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

Слідчий поліції повідомив чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, яку сплутав зі своєю дружиною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie