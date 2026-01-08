- Дата публікації
На Дніпропетровщині подовжили зимові канікули через масштабні відключення світла
У закладах загальної середньої освіти Дніпропетровської області подовжили канікули до 9 січня включно через відключення електропостачання, спричинені ворожою атакою на об’єкт критичної інфраструктури.
Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області, у багатьох населених пунктах Дніпропетровщини тривають перебої зі світлом. У зв’язку з цим у школах регіону ухвалили рішення подовжити зимові канікули до 9 січня включно.
У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація залишається складною. Водночас енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволить безпекова обстановка.
На період відсутності електропостачання мешканці області можуть скористатися Пунктами незламності, де є можливість підзарядити гаджети, зігрітися та отримати консультації щодо безпекових заходів.
За словами представників обласної влади, ситуація перебуває під постійним контролем, про це повідомив представник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.