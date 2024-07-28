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На фронті сталося 96 бойових зіткнень з ворогом - Генштаб ЗСУ

На фронті сталося 96 бойових зіткнень з ворогом - Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українці продовжують захищати Батьківщину.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 27.07.2024 щодо російського вторгнення. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Сили оборони продовжують відбивати збройну агресію РФ. 

З початку доби відбулося 96 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційні удари із застосуванням 88 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що 24 липня ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини. Це була посилена механізована атака чисельністю до батальйону біля Костянтинівки. Перед тим війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

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