На фронті сталося 96 бойових зіткнень з ворогом - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 27.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони продовжують відбивати збройну агресію РФ.

З початку доби відбулося 96 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційні удари із застосуванням 88 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що 24 липня ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини. Це була посилена механізована атака чисельністю до батальйону біля Костянтинівки. Перед тим війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

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