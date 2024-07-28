Тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку - Deep State

Ворог рухається уперед.
Військові аналітики оновили мапу бойових дій.
Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.
"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.
Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці.
"Тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилити українські позиції на Покровському напрямку, який залишається головним напрямком російських атак.
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