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Тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку - Deep State

Тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку - Deep State

Ворог рухається вперед поблизу кількох населених пунктів / Фото: t.me/DeepStateUA

Ворог рухається уперед.

Військові аналітики оновили мапу бойових дій. 

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State. 

"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці.

"Тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилити українські позиції на Покровському напрямку, який залишається головним напрямком російських атак.

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