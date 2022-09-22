На Харківщині на міні підірвалися двоє енергетиків та співробітник ДСНС

Є поранені в результаті обстрілів та загиблий в результаті підриву на міні.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його інформацією, вчора близько 21:30 окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано 7 гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. На щастя, постраждалих немає.

Також окупанти обстріляли Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранені 5 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі 1 поранений. Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробіник ДСНС. На жаль, 1 з них загинув, 2 госпіталізовані з пораненнями", - розповів голова ОВА.

Він закликав громадян бути обережними, оскільки мінна небезпека залишається високою.

Нагадаємо, в "ЛДНР" заявили, що готові провести свої "рефередуми" від 23 до 27 вересня цього року. Під час звернення 21 вересня диктатор Володимир Путін сказав, що підтримує проведення псевдореферендумів. Він заявив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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