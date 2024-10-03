На Київщині та у низці областей тривога: де небезпечно

На Київщині та у низці областей ввечері 3 жовтня оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

"Почервоніли" такі області:

Черкаська

Київська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Харківська

Донецька

Згодом небезпека додалася у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Також сирена пролунала у Києві.

Нагадаємо, на Київщині та у низці областей ввечері 25 вересня оголосили повітряну тривогу. Ворог атакує "Шахедами"

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