На Київщині та у низці областей тривога: де небезпечно

Ворог невпинно атакує нашу державу.
На Київщині та у низці областей ввечері 3 жовтня оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це пишуть моніторингові канали.
"Почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Полтавська
- Харківська
- Донецька
Згодом небезпека додалася у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Також сирена пролунала у Києві.
Нагадаємо, на Київщині та у низці областей ввечері 25 вересня оголосили повітряну тривогу. Ворог атакує "Шахедами"
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