Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині та у низці областей тривога: де небезпечно

Дата публікації
Перегляди
1870
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
На Київщині та у низці областей тривога: де небезпечно

Карта тривог

Ворог невпинно атакує нашу державу.

На Київщині та у низці областей ввечері 3 жовтня оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це пишуть моніторингові канали.

"Почервоніли" такі області:

  • Черкаська
  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Донецька

Згодом небезпека додалася у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Також сирена пролунала у Києві.

Нагадаємо, на Київщині та у низці областей ввечері 25 вересня оголосили повітряну тривогу. Ворог атакує "Шахедами"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація