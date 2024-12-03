На Одещині чоловік на смерть збив прикордонника на блокпосту

Внаслідок наїзду на двох військовослужбовців на блокпосту один із них загинув, іншого доставили до лікарні.

У Одеській області 2 грудня ввечері на блокпосту сталася трагічна подія. 66-річний водій автомобіля ВАЗ, ігноруючи дорожні знаки про обмеження швидкості, здійснив наїзд на двох військовослужбовців Державної прикордонної служби, які перебували на посту.

Про це повідомило ГУНП Одеської області.

За інформацією поліції, унаслідок аварії один із прикордонників загинув на місці, інший із травмами був доставлений до лікарні.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – він виявився тверезим. Його затримали у процесуальному порядку.

Слідчі поліції Одеської області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини або тяжкі тілесні ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині автоцистерна врізалася у блокпост, внаслідок чого загинув поліцейський.

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