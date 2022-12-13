На Одещині відновили електропостачання: світло продовжать вимикати не за графіком

Відновлено електропостачання для всіх жителів області.

В Одесі у вівторок, 13 грудня, тривають аварійні відключення електроенергії. В області - екстрені.

Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

"Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

За даними одеського ДТЕК, станом на 12 грудня відновили електропостачання для всіх жителів області. ️Втім, тривають екстрені відключення. Ситуацію ускладнюють аварії через перевантаження електромереж.

Ситуація з електроенегією на Одещині

Росія атакували Одещину дронами у ніч проти 10 грудня. Бул пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. В Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області запровадили екстрені відключення.

Загалом без світла залишилися півтора мільйона осіб. Енергетики повідомили, що часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів.

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