На Сумщині чоловік проник до квартири і зґвалтував бабусю

У Сумській області затримано 33-річного чоловіка, який зґвалтував 72-річну жінку.

Про це повідомили у прокуратурі регіону.

За даними слідства, подія сталась 4 листопада 2023 року в м. Тростянець. Чоловік, проходячи повз будинок, у вікні однієї з квартир на першому поверсі побачив 72-річну жінку. Тієї ж ночі, він проник до її помешкання через пошкоджене вікно.

"Застосовуючи насильство та завдаючи удари, чоловік подолав опір, який чинила потерпіла, та зґвалтував її. Після чого втік", - йдеться у повідомленні відомства.

Працівники поліції оперативно встановили та затримали чоловіка. До цього він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та розбою. Цього разу його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) КК України.

Тепер за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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