На Сумщині прикордонники зупинили російських диверсантів 

Вночі українські прикордонники зупинили російську диверсійну групу, яка рухала з території РФ до Сумської області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що українські прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по диверсантах. Росіяни відступили. Наразі втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомляли, що російські диверсанти активізувалися на кордоні з РФ у Сумській області. Також активність ворожих угруповань спостерігається й у Харківській області.

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