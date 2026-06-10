На Україну суне негода: де будуть грози, град і сильний вітер

Гроза. / © pixabay.com

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У середу, 10 червня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вдень 10 червня на заході, крім Хмельницької області, а також на півдні, сході у Кіровоградській та Дніпропетровській областях будуть грози. Окрім того, в окремих районах очікується град та шквал 15-20 м/с

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Оголошено штормове попередження — I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 10 червня. / © Укргідрометцентр

Погода 10 червня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 10 червня в багатьох областях України буде спека — до +31 градуса. Проте деякі регіони накриють короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів, а на Закарпатті повітря прогріється до +31.

В Києві очікується тепла погода, хоча сонце періодично ховатиметься за хмарами. Вдень очікується від 26 до 28 градусів тепла.

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