На війні загинув український поет і військовий Мирослав Герасимович

29 листопада Мирославу Герасимовичу мало б виповнитися 57 років.

На російсько-українській війні загинув поет та прозаїк Мирослав Герасимович (Кулик).

Про це повідомив у Facebook брат поета Тарас Кулик.

"В бою з Росією віддав своє життя мій брат – Мирослав Кулик в місті Авдіївка, Донецької області", – написав він.

Брат поета уточнив, що Мирослав Герасимович загинув 25 листопада. Також він навів його рядки:

"На цій землі, старі й малі,

Десь кожен з нас помре.

Тож це, вважай, удача –

Якщо ти смерть зустрів

– В борні за попіл предків

Дим рідних вівтарів".

На фронті загинув поет і прозаїк Мирослав Герасимович / Фото: із соцмереж

Мирослав Герасимович (Кулик) народився в Луцьку 29 листопада 1967 року. Сьогодні йому мало б виповнитись 57 років. Він був поетом, прозаїком, кіносценаристом, музикантом. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, захищаючи Україну, на фронті загинув відомий український артист Артем Ковбасинський. Він повернувся з Литви на Батьківщину майже з перших днів повномасштабної війни, щоб відстоювати її незалежність.

Читайте також: