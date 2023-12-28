На Закарпатті авто впало в річку: чи є постраждалі

У селі Нижній Бистрий на Хустщині сталася ДТП. Авто перекинулося й впало в річку.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола.

На Закарпатті авто впало в річку, проте людей врятували

"Водій пожежної автоцистерни із Пилипця, не роздумуючи, стрибнув у річку й кинувся на допомогу постраждалим. Разом з іншим небайдужим водієм він врятував людей із води й надав їм першу допомогу", – наголосив він.

Після цього чоловіки організували переправу для постраждалих на берег. На щастя, життю людей нічого не загрожує.

Раніше на Хмельниччині п'яний водій спричинив смертельну ДТП.

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