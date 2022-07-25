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На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю

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На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю

Фото: pixabay.com

Однак під забороною залишається продаж для певної категорії населення, зокрема військових.

Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти всі обмеження на продаж алкогольних напоїв від 23 липня. 

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА. 

"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", - йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію суб'єкти господарювання зобов'язані розмістити у місцях продажу алкоголю.

Нагадаємо, жителю Калуша суд заборонив наближатися до наливайок.

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