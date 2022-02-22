Нацгвардія взяла під посилену охорону Дністровську ГАЕС

Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи.

Військовослужбовці Національної гвардії Західного оперативно-територіального об’єднання приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що розташована у Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

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"Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції. Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати обстановку навколо об’єкта, перевірятимуть документи та транспортні засоби.

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14 лютого через загострення ситуації навколо України особовий склад Національної поліції переведений на посилений режим несення служби. 16 лютого Ігор Клименко розповів про перші результати посиленого режиму.

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