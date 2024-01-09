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Нардеп сказав, чи ухвалить комітет рішення щодо закону про мобілізацію

Нардеп сказав, чи ухвалить комітет рішення щодо закону про мобілізацію

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Найімовірніше, сьогодні, 9 січня, його не ухвалюватимуть.

Комітет оборони досі розглядає #10062 про реєстр військового обліку. Питання мобілізації навіть не починали. 

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

"Все більше (неформально) говорять, що сьогодні по закону про мобілізацію рішення комітету прийматися не буде (про що писав раніше)", – зауважив нардеп.

Щоправда, додав він, незабаром в ОП нарада щодо порядку денного Парламенту, тому після неї позиція може змінитися. 

Раніше йшлося про те, що у законопроєкті про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів.

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