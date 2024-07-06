Навіщо Білорусь постійно торочить про "українську загрозу": в ISW знайшли причину

В ISW пояснили, навіщо соратники Лукашенка говорять про загрозу так званих "провокацій з боку Києва на кордоні".
Білорусь продовжує поширювати наративи, в яких зображує Україну як загрозу.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.
На думку аналітиків, такими діями режим Лукашенка намагається утримати напруження на українсько-білоруській ділянці кордону, щоб відтягнути частину підрозділів ЗСУ з фронту.
Так, заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі генерал-майор Володимир Купріянюк 5 липня заявив, що українські війська скупчили 15 тис. особового складу біля кордону Білорусі з Україною і українські війська "продовжують вести провокаційні дії в цьому районі".
Соратник диктатора Лукашенка заявив, що білоруські сили "зміцнять свої позиції біля білорусько-українського кордону, але не будуть загострювати ситуацію".
"Раніше Білорусь підтримувала інформаційні зусилля Кремля, спрямовані на підвищення занепокоєності України щодо ескалації вздовж білорусько-українського кордону після того, як Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення в 2022 році, прагнучи, щоб ці занепокоєння спонукали Україну залучати сили з інших місць уздовж кордону", – нагадали в ISW.
Раніше у Міноборони Білорусі пригрозили тактичною ядерною зброєю.
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