Навіщо Білорусь постійно торочить про "українську загрозу": в ISW знайшли причину

В ISW пояснили, навіщо соратники Лукашенка говорять про загрозу так званих "провокацій з боку Києва на кордоні".

Білорусь продовжує поширювати наративи, в яких зображує Україну як загрозу.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

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На думку аналітиків, такими діями режим Лукашенка намагається утримати напруження на українсько-білоруській ділянці кордону, щоб відтягнути частину підрозділів ЗСУ з фронту.

Так, заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі генерал-майор Володимир Купріянюк 5 липня заявив, що українські війська скупчили 15 тис. особового складу біля кордону Білорусі з Україною і українські війська "продовжують вести провокаційні дії в цьому районі".

Соратник диктатора Лукашенка заявив, що білоруські сили "зміцнять свої позиції біля білорусько-українського кордону, але не будуть загострювати ситуацію".

"Раніше Білорусь підтримувала інформаційні зусилля Кремля, спрямовані на підвищення занепокоєності України щодо ескалації вздовж білорусько-українського кордону після того, як Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення в 2022 році, прагнучи, щоб ці занепокоєння спонукали Україну залучати сили з інших місць уздовж кордону", – нагадали в ISW.

Раніше у Міноборони Білорусі пригрозили тактичною ядерною зброєю.

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