Несплата штрафу від ТЦК ухилянтом: як стягуватимуть майно

Не сплатив штраф від ТЦК – накладуть арешт на рахунки боржника-ухилянта. Ба більше, під ударом можуть опинитися й інші цінні активи боржника, а якщо на рахунках по нулях, то можуть навіть пустити з молотка майно. А що робити, якщо ні доходів, ні майна немає? На цей випадок у влади теж є законний механізм виконання.

Всі деталі щодо несплати штрафів від ТЦК – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Несплата штрафу ухилянтом

До кінця 2024 року уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. Якщо повістка повертається неврученою, ухилянту може загрожувати штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. У разі несплати відкриватимуться виконавчі провадження, пояснюють в Мінюсті.

"У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом"

Штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів від дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – щонайбільше через 15 днів від дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

"Виконання постанов ТЦК про накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється у порядку, визначеному Законом "Про виконавче провадження"

У разі несплати боржником штрафу державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень. І тут можуть під удар потрапити кошти та майно боржника.

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звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби)

арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника

стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах»

А якщо у боржника немає коштів та інших цінностей, тоді арешт може бути накладений на майно.

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стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця

якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця"

Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн-аукціоні "СETAM". З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Примітно, що у разі якщо сума, що підлягає стягненню не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тоді стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі арешт може бути накладений на інше майно боржника. Зокрема, на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах.

Якщо немає майна

Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Нагадаю, що після отримання повістки призовник повинен прийти до ТЦК протягом 7 днів. Серед поважних причин неявки до військкомату є: смерть близької людини; перебування на стаціонарному лікуванні; стихійне лихо. А за ігнорування повістки, яка надійшла поштою, можна отримати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУпАП. Розмір штрафу за це становить від 17 000 до 25 500 грн. Також порушника можуть подати в розшук з метою затримання і доправлення до найближчого відділу ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Як же перевірити наявність штрафу від ТЦК? Юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що дізнатися про штраф від військкомату можна кількома способами.

У Мінʼюсті розповіли, що, коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так, громадянин побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Це можна зробити онлайн та особисто не відвідувати відповідний орган державної виконавчої служби. Для цього на сайті АСВП потрібно ввести певні дані.

Нагадаю, що згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Станом на вересень, за даними керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, поштою було відправлено понад 20 тисяч повісток.

Примітно, що нова постанова Кабміну передбачає, що лист повинен мати позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто". Ба більше, на повістці має бути електронний підпис начальника ТЦК та спеціальний QR-код. За допомогою QR-коду через додаток "Резерв+" призовник зможе перевірити, чи повістка справжня. Повістку поштою надсилатимуть на ті адреси, які військовозобов'язані вказали під час оновлення даних. Такі листи надсилатимуть усім, незалежно від того, оновив призовник дані чи ні. Якщо дані неоновлені, повістка прийде за адресою реєстрації.

Коли повістка вважатиметься врученою

Раніше повістка вважалася врученою навіть тоді, коли військовозобов'язаний її не отримав, проте нещодавно Кабмін змінив правила вручення повісток поштою.

Тобто на отримання рекомендованого листа військовозобов'язаний має три дні. Якщо він не прийшов – лист повертається з позначкою, що "адресат не мешкає за цією адресою", якщо ж відмовився отримувати, то повертається з відповідною позначкою. Ба більше, повістка вважається врученою у разі: отримання поштового відправлення особою і навіть, якщо людина відмовилася отримати поштове відправлення або, якщо особа відсутня за адресою місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Про це зазначала і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Примітно, що якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту забрати листа загубиться через несправність поштової скриньки, у чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК. Як розповіла в коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, яка спеціалізується зокрема в питаннях мобілізації, ТЦК буде керуватись тим, що їм надійшло від "Укрпошти".

За словами адвокатки, не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа.

Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував? На це питання Марина Бекало відповідає, що особа, відносно якої складена ця постанова, має право на оскарження.

Якщо лист йшов занадто довго

Також, за словами Марини Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго та не через вину військозобов’язаного були порушені терміни, вказані у повістці.

Тому перевіряйте ваші поштові скриньки, аби не схопити штраф за порушення мобілізаційного законодавства. Як бачимо, наслідки таких порушень можуть болісно вдарити по гаманцях та іншому майну.

Нагадаємо, "листи щастя" активно розсилаються країною. Уряд виділяє мільйони гривень на паперовий формат повістки і навіть дещо його удосконалює. На повістці з'являється спеціальний QR-код. Ба більше, змінюються і правила вручення повісток та терміни прибуття до ТЦК.

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