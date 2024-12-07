Незабаром в Україні стане прохолодніше: синоптикиня назвала дати

Незабаром в Україні скоро стане відчутно холодніше. До суттєвого зменшення температури повітря варто бути готовими вже через тиждень.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Відчутніше похолодання прийде від 13-14 грудня", – розповіла синоптикиня.

Тим часом завтра, у неділю, 8 грудня, погода в Україні буде хмарною але не холодною. На заході країни будуть дощі через діяльність атмосферного фронту. Крім того, опади можливі у північних регіонах, а також Вінниччині й Одещині. На решті території нашої держави буде без істотних опадів.

"Температура повітря впродовж дня 8-го грудня становитиме +1…+5 градусів, у південній частині +4…+9, в Криму до +10…+15 градусів", – повідомила Діденко.

У Києві в неділю дощ ймовірний вночі та вранці. Вдень опади припиняться. У столиці очікується до 3 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що в Україні сильно потеплішає. Так, 7-8 грудня очікується рвучкий вітер, водночас температура повітря зросте.

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