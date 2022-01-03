Одеські продавці облили соляркою тисячі ялинок, які не продали до Нового року

Одеські продавці облили соляркою тисячі ялинок, які не продали до Нового року

Комунальники вивезли дерева на смітник.

В Одесі продавці новорічних ялинок і сосен облили соляркою тисячі дерев, які продали.

Про це повідомили у Суворовській райадміністрації Одеської міськради.

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Комунальники прибали понад 2,5 тис. ялинок та сосен з вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської та Семена Палія.

"Всі дерева вивезли на смітник, оскільки використовувати їх на корм тваринам не можна. Перед тим як кинути ялинки, продавці полили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але, очевидно, керувалися метою – щоб дерева не дісталися нікому", - йдеться в повідомленні райадміністрації.

Чи облито горючою речовиною кинуті ялинки та сосни в інших районах Одеси, поки що не відомо.

Як повідомлялося, у Києві сотні ялинок після передноворічних торгів продавці залишили просто неба. Хтось з киян бере кілька гілок додому. Решта - валяються нічийним.

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