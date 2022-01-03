У Харкові пси роздерли кошеня: поліція перевіряє

Пси без намордників нібито напали на кошеня.
Сьогодні, 3 січня, у декількох Telegram-каналах Харкова з'явилося повідомлення від користувачки, яка описала, як нібито двоє господарів із собаками породи, схожої на хаскі, не одягли намордники на собак.
У результаті пси роздерли кошеня. Користувачка додала фото і відео господарів із собаками, а також фото мертвого кошеняти.
Нацполіція у Харкові перевірить інформацію про вбивство кошеня, яке нібито допустили власники двох собак.
Якщо факт підтвердиться і правоохоронці з’ясують, що сталося кримінальне правопорушення, відкриють кримінальну справу.
Раніше стало відомо, що у Запоріжжі в Осипенківському мікрорайоні чоловік убиває безпритульних собак – він їх ріже ножем.
В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.
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