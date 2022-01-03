В Харькове собаки разодрали котенка: полиция проверяет

Собаки без намордников якобы напали на котенка.
Сегодня, 3 января, в нескольких Telegram-каналах Харькова появилось сообщение от пользователя, которая сообщила, как будто двое хозяев с собаками породы, похожей на хаски, не одели намордники на собак.
В результате собаки разодрали котенка. Пользователь добавила фото и видео хозяев с собаками, а также фото мертвого котенка.
Нацполиция в Харькове проверит информацию об убийстве котенка, якобы допущенного владельцами двух собак.
Если факт подтвердится, и правоохранители выяснят, что произошло уголовное правонарушение, возбудят уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом.
В Украине с 8 августа 2021 вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.
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