В Харькове собаки разодрали котенка: полиция проверяет

Собаки без намордников якобы напали на котенка.

Сегодня, 3 января, в нескольких Telegram-каналах Харькова появилось сообщение от пользователя, которая сообщила, как будто двое хозяев с собаками породы, похожей на хаски, не одели намордники на собак.

В результате собаки разодрали котенка. Пользователь добавила фото и видео хозяев с собаками, а также фото мертвого котенка.

Нацполиция в Харькове проверит информацию об убийстве котенка, якобы допущенного владельцами двух собак.

Если факт подтвердится, и правоохранители выяснят, что произошло уголовное правонарушение, возбудят уголовное дело.

В Запорожье ночью подожгли дом, где несколько лет подряд живодеры издевались над животными

Ранее стало известно, что в Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом.

В Украине с 8 августа 2021 вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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