Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти намагалися піти у наступ на Херсонщині - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
7711
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти намагалися піти у наступ на Херсонщині - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Російські загарбники намагалися піти у наступ поблизу села Лозове у Херсонській області.

Українським захисникам вдалося відбити ворожий штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве.

"Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат", - повідомили у Генштабі.

Також російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктам на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

Читайте також:

Звернення Зеленського за 5 липня: скандал із Генштабом, нові обстріли та міжнародна допомога

Звернення Зеленського за 5 липня: скандал із Генштабом, нові обстріли та міжнародна допомога
Наступна публікація