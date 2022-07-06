Окупанти намагалися піти у наступ на Херсонщині - Генштаб

Окупанти намагалися піти у наступ на Херсонщині - Генштаб

Російські загарбники намагалися піти у наступ поблизу села Лозове у Херсонській області.

Українським захисникам вдалося відбити ворожий штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве.

"Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат", - повідомили у Генштабі.

Також російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктам на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

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