Окупанти обстріляли будинки у Сонячному на Херсонщині: є загиблий

У суботу, 9 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Сонячне у Херсонській області. Загинула одна людина.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, обстріл окупантів триває. Він просить, аби люди перебували в безпечних місцях.

Як повідомлялося, 8 вересня російські загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину - на село Одрадокам'янка. Внаслідок атаки РФ є загиблі та постраждалі.

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