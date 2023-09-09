Окупанти обстріляли будинки у Сонячному на Херсонщині: є загиблий

Обстріл триває.
У суботу, 9 вересня, російська окупаційна армія обстріляла Сонячне у Херсонській області. Загинула одна людина.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, обстріл окупантів триває. Він просить, аби люди перебували в безпечних місцях.
Як повідомлялося, 8 вересня російські загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину - на село Одрадокам'янка. Внаслідок атаки РФ є загиблі та постраждалі.