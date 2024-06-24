Окупанти вдарили по Покровську: що відомо про наслідки

Армія РФ вчергове вдарила по Покровську на Донеччині. Щонайменше 4 людини загинули, ще 34 – поранені.

Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілу Покровська / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Як деталізували, серед поранених – двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані. На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу. Ворожі ракети зруйнували один приватний будинок, також 16 зазнали пошкоджень.

"Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!", – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 21 травня армія РФ цинічно вдарила по Покровську на Донеччині. Російський "Іскандер" влучив просто у житловий будинок. На жаль, загинула молода сім'я.

Читайте також: