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Окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія"

Окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія"

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Окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія"

Міністерство інфраструктури України

Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії.

Російські окупанти завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія" у Миколаївській області. 

Про це повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook.

"Постраждалих немає. Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії "QTerminals Olvia", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіян в порту "Ольвія" по судну під прапором Бангладеш загинув один член екіпажу.

Раніше повідомлялося, що 1 грудня 2021 року майно державного підприємства СК “Ольвія” та державного підприємства “Адміністрація морських портів України” у місті Миколаєві передано в концесію компанії QTerminals Olvia (Катар) в рамках державно-приватного партнерства на 35 років.

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