Орендував житло та переховувався: одесит підстрелив хлопців поблизу скверу 

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
В Одесі, поблизу Серединського скверу, чоловік випадково зіткнувся з хлопцями. Однак сутичкою все не закінчилося.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, після сутички вони розійшлися. За кілька кварталів правопорушник наздогнав хлопців і вистрелив в них з травматичної зброї.
16-річному хлопцю діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом лобової кістки та непроникаюче поранення грудної клітини, а 23-річному – забійно-розстрощену рану лобу та грудного відділу спини.
Оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 відразу встановили особу правопорушника. Однак той, намагаючись уникнути відповідальності, орендував житло, де почав переховуватись, не виходячи з дому. Врешті фігуранта розшукали та затримали.
За скоєне одеситу загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, стрілянина на центральному ринку Харкова закінчилась двома потерпілими і одним затриманим. Конфлікт виник між продавцями і покупцями, які спочатку сварилися, а вже згодом почали битися і пролунали постріли.
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