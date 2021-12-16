Орендував житло та переховувався: одесит підстрелив хлопців поблизу скверу 

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

В Одесі, поблизу Серединського скверу, чоловік випадково зіткнувся з хлопцями. Однак сутичкою все не закінчилося.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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За даними правоохоронців, після сутички вони розійшлися. За кілька кварталів правопорушник наздогнав хлопців і вистрелив в них з травматичної зброї.

16-річному хлопцю діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом лобової кістки та непроникаюче поранення грудної клітини, а 23-річному – забійно-розстрощену рану лобу та грудного відділу спини.

Оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 відразу встановили особу правопорушника. Однак той, намагаючись уникнути відповідальності, орендував житло, де почав переховуватись, не виходячи з дому. Врешті фігуранта розшукали та затримали.

За скоєне одеситу загрожує до восьми років позбавлення волі.

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